«Челси» разгромил «Брентфорд» в Кубке Англии

В матче Кубка Англии «Челси» обыграл «Брентфорд».

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Брентфорд» - 4:0 (2:0)

Голы: Виллиан 14, Педро 21, Иванович 69, Батшуайи 81 (пен).

«Челси»: Бегович, Терри, Аспиликуэта (Кенеди 71), Зума, Аке, Фабрегас, Виллиан (Иванович 64), Педро (Коста 76), Чалоба, Лофтус-Чик, Батшуайи.

Главный тренер: Антонио Конте.

«Брентфорд»: Бентли, Бьелланд, Дин, Эган, Колин, Барбе, Соуйерс (Хоган 64), МакИчран (Кершбаумер 78), Йеннарис, Вудс, Вибе (Пелетейро 65).

Главный тренер: Дин Смит.

Предупреждение: Колин 55, Чалоба 89.

Судья: Оливер (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.