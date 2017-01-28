«Челси» разгромил «Брентфорд» в Кубке Англии
Сегодня, 19:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче Кубка Англии «Челси» обыграл «Брентфорд».
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Брентфорд» - 4:0 (2:0)
Голы: Виллиан 14, Педро 21, Иванович 69, Батшуайи 81 (пен).
«Челси»: Бегович, Терри, Аспиликуэта (Кенеди 71), Зума, Аке, Фабрегас, Виллиан (Иванович 64), Педро (Коста 76), Чалоба, Лофтус-Чик, Батшуайи.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Брентфорд»: Бентли, Бьелланд, Дин, Эган, Колин, Барбе, Соуйерс (Хоган 64), МакИчран (Кершбаумер 78), Йеннарис, Вудс, Вибе (Пелетейро 65).
Главный тренер: Дин Смит.
Предупреждение: Колин 55, Чалоба 89.
Судья: Оливер (Англия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Нет справедливости!
Ударим по бюрократам!
Иванович красавчик и гол забил и передачи шикарные раздавал,жаль Коста не воспользовался.
С такой игрой он усилит Зенит!