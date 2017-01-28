«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в Кубке Англии
Сегодня, 19:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Кристал Пэлас». Ранее «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону».
Лондон, стадион «Селхерст Парк»
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» - 0:3 (0:1)
Голы: Стерлинг 43, Сане 71, Туре 90+2.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, Келли, Уорд, Шлупп (Фрайерс 76), Фламини, Ледли, Таунсенд, Матч (Макартур 65), Ли, Бентеке (Реми 46).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Компани, Санья, Клиши, Коларов, Туре, Силва (Фернандо 78), Делф, Стерлинг (Хесус Навас 66), Сане (Нолито 84), Жезус.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Туре 28, Матч 30, Стерлинг 36, Келли 54, Санья 56, Ледли 90.
Судья: Джоунс (Англия).
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