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Оланаре: «ЦСКА - единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Оланаре Аарон Самуэль
Сегодня, 20:19 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Сергей Иванов

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре прокомментировал возвращение в ЦСКА.

«Я очень доволен, по-настоящему счастлив! ЦСКА — единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло.

Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное — я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы!»

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