Оланаре: «ЦСКА - единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру»

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре прокомментировал возвращение в ЦСКА.

«Я очень доволен, по-настоящему счастлив! ЦСКА — единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло.

Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное — я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы!»