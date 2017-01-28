Оланаре: «ЦСКА - единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру»
Сегодня, 20:19 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Сергей Иванов
Нигерийский нападающий Аарон Оланаре прокомментировал возвращение в ЦСКА.
«Я очень доволен, по-настоящему счастлив! ЦСКА — единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло.
Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное — я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы!»
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