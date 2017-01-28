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«Лион» дома уступил «Лиллю»

Матч: ЛионЛион1 : 2ЛилльЛилль
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Лион» проиграл «Лиллю». В прошлом туре «Лион» обыграл «Марсель».

Лион, стадион «Люмьер»

«Лион» - «Лилль» - 1:2 (0:1)
Голы: Лаказетт 86 (пен)Бензия 38, Бензия 80 (пен).

«Лион»: Антони Лопеш, Морель, Рафаэл, Янга-Мбива, Маммана, Вальбуэна, Гоналон (Геззаль 83), Депай (Дардер 67), Фекир (Корне 67), Толиссо, Лаказетт.
Главный тренер: Бруно Женезио.

«Лилль»: Эньеама, Берия, Баша (Сунзу 49), Коршиа, Палмьери, Сумаоро, Санхаре, Ботеак (Террье 76), Амаду (Биссума 88), Бензия, Де Превиль.
Главный тренер: Патрик Колло.

Предупреждения: Санхаре 16, Вальбуэна 58, Ботеак 76, Биссума 90+5.

Судья: Амель (Франция).

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