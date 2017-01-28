«Лион» дома уступил «Лиллю»
Сегодня, 20:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 22-го тура чемпионата Франции «Лион» проиграл «Лиллю». В прошлом туре «Лион» обыграл «Марсель».
Лион, стадион «Люмьер»
«Лион» - «Лилль» - 1:2 (0:1)
Голы: Лаказетт 86 (пен) – Бензия 38, Бензия 80 (пен).
«Лион»: Антони Лопеш, Морель, Рафаэл, Янга-Мбива, Маммана, Вальбуэна, Гоналон (Геззаль 83), Депай (Дардер 67), Фекир (Корне 67), Толиссо, Лаказетт.
Главный тренер: Бруно Женезио.
«Лилль»: Эньеама, Берия, Баша (Сунзу 49), Коршиа, Палмьери, Сумаоро, Санхаре, Ботеак (Террье 76), Амаду (Биссума 88), Бензия, Де Превиль.
Главный тренер: Патрик Колло.
Предупреждения: Санхаре 16, Вальбуэна 58, Ботеак 76, Биссума 90+5.
Судья: Амель (Франция).
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Женезио в отставку!!! Уже сколько таких тупых поражений в этом сезоне, ппц, злости не хватает...(((