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Сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка Африки

Матч: Буркина-ФасоБуркина-Фасо2 : 0ТунисТунис
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Сегодня, 20:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В четвертьфинале Кубка Африки сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис.

Либревиль, стадион «Ангондже»

Буркина-Фасо – Тунис – 2:0 (0:0)
Голы: Бансе 81, Накульма 84.

Буркина-Фасо: Коффи, Коне, Яго, Дайо, Кулибали, Аб. Траоре, Каборе, Накульма, Б. Траоре (Ал. Траоре 90+2), Туре (Саре 87), Баяла (Бансе 77).
Главный тренер: Паулу Дуарте.

Тунис: Матлути, Абденнур, Бен Юссеф, Якуби, Наггуез, Хазри (Лахмар 63), Мсакни, Сасси (Халифа 85), Слити, Бен Амор, Хенисси (Акаичи 85).
Главный тренер: Войцех Касперчак.

Предупреждения: Каборе 19, Абденнур 22, Якуби 34, Бен Юссеф 38, Кулибали 67, Туре 83, Накульма 86.

Судья: Беннетт (ЮАР).

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