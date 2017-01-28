Сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка Африки
Матч: Буркина-Фасо2 : 0Тунис
Сегодня, 20:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В четвертьфинале Кубка Африки сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис.
Либревиль, стадион «Ангондже»
Буркина-Фасо – Тунис – 2:0 (0:0)
Голы: Бансе 81, Накульма 84.
Буркина-Фасо: Коффи, Коне, Яго, Дайо, Кулибали, Аб. Траоре, Каборе, Накульма, Б. Траоре (Ал. Траоре 90+2), Туре (Саре 87), Баяла (Бансе 77).
Главный тренер: Паулу Дуарте.
Тунис: Матлути, Абденнур, Бен Юссеф, Якуби, Наггуез, Хазри (Лахмар 63), Мсакни, Сасси (Халифа 85), Слити, Бен Амор, Хенисси (Акаичи 85).
Главный тренер: Войцех Касперчак.
Предупреждения: Каборе 19, Абденнур 22, Якуби 34, Бен Юссеф 38, Кулибали 67, Туре 83, Накульма 86.
Судья: Беннетт (ЮАР).
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