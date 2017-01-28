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Сенегал - Камерун: стартовые составы

Матч: СенегалСенегал0 : 0КамерунКамерун
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Сегодня, 21:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Сенегала на четвертьфинальный матч Кубка Африки.

Сенегал: Диалло, Мбодж, Кулибали, М’Бенге, Гуйе, Куяте, Диуф, Мане, Кейта, Гассама, Сэве.
Запас: Н’Диай, Ндиай, Диедиу, Соу, Ндойе, Диаме, Конате, Туре, Диоп, П. Ндиайе, Сарр, Сисс.

Камерун: Ондоа, Тейку, Нгаде-Нгаджи, Ойонго, Муканджо, Бассогог, Сиани, Диом, Тамбе, Фай, Экамби.
Запас: Года, Бокве, Мабука, Нкулу, Н’Джийе, Зуа, Абубакар, Салли, Бойя, Манджек, Джетей, Нгвем.

Ранее в полуфинал вышла сборная Буркина-Фасо.

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