Сенегал - Камерун: стартовые составы
Сегодня, 21:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Сенегала на четвертьфинальный матч Кубка Африки.
Сенегал: Диалло, Мбодж, Кулибали, М’Бенге, Гуйе, Куяте, Диуф, Мане, Кейта, Гассама, Сэве.
Запас: Н’Диай, Ндиай, Диедиу, Соу, Ндойе, Диаме, Конате, Туре, Диоп, П. Ндиайе, Сарр, Сисс.
Камерун: Ондоа, Тейку, Нгаде-Нгаджи, Ойонго, Муканджо, Бассогог, Сиани, Диом, Тамбе, Фай, Экамби.
Запас: Года, Бокве, Мабука, Нкулу, Н’Джийе, Зуа, Абубакар, Салли, Бойя, Манджек, Джетей, Нгвем.
Ранее в полуфинал вышла сборная Буркина-Фасо.
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