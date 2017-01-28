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Галицкий: «Жигулёв станет первым воспитанником „Краснодара“ в основной команде»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Краснодар, Галицкий Сергей , Жигулёв Илья
Сегодня, 21:32 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Сергей Иванов

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отметил, что после сборов в основной команде появится первый собственный воспитанник, им будет полузащитник Илья Жигулев.

«Шалимов сказал мне, что он готов взять Жигулева в первую команду. По контракту Илья должен был до конца нынешнего сезона играть в „Милсами“, но молдавский клуб пошел нам навстречу и отпустил футболиста сейчас. Завтра он отправится с „Краснодаром“ в Испанию, а по окончании сбора клуб подпишет с ним полноценный контракт как с игроком основной обоймы.

Для нас это знаковый момент, так как Жигулев станет первым воспитанником нашей клубной академии, который на постоянной основе вольется в главную команду. „Краснодару“ только девять лет, а клубной академии нет еще и восьми – самый первый набор в нее мы сделали в середине 2009 года, когда еще не было всей той инфраструктуры, которая имеется сейчас, и Жигулев как раз их этого первого набора.

Откровенно говоря, мы всерьез не рассчитывали на ребят 1995-1998 годов рождения, поскольку их количество было небольшим, и они в силу своего возраста не могли пройти полный курс обучения. Но очень рады, что Илья сумел себя проявить. Приятно, что прогрессируют и другие наши воспитанники. Помимо Жигулева, в Испанию поедет еще несколько человек из академии.

Кроме того, мы пристально следим и за ребятами, уже закончившими академию и находящимися в аренде в других клубах, в частности, за Олегом Ланиным, который является твердым игроком стартового состава красноярского „Енисея“ и борется со своим клубом за высокие места в ФНЛ».

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