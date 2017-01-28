Конте: «Иванович - легенда „Челси“, хотя играет не так, как в предыдущие годы»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном уходе из команды Асмира Беговича и Бранислава Ивановича. Последний ведет переговоры с «Зенитом».

«Трудно принять решение, но мы должны уважать любой выбор игроков. Иванович – легенда „Челси“. Он провел много матчей за команду, многое выиграл. В этом сезоне он играет не так, как в последние годы. Нужно подождать еще три дня, и мы посмотрим, как все сложится. То же касается Беговича. Он очень важен для нас. Мы должны найти подходящую замену, иначе он останется с нами».