«Лацио» дома уступил «Кьево»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Лацио» проиграл «Кьево».

Рим, стадион «Олимпико»

«Лацио» - «Кьево» - 0:1 (0:0)

Гол: Инглесе 90.

«Лацио»: Стракоша, Баста (Ломбарди 83), Раду (Луис Альберто 76), де Врей, Худт, Билья, Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Джорджевич (Росси 76).

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Кьево»: Соррентино, Гобби, Гамберини, Сполли (Дайнелли 79), Каччаторе, де Гузман (Иско 64), Бирса, Хетемай, Радованович, Бастьен (Ригони 80), Инглесе.

Главный тренер: Роландо Маран.

Предупреждения: Милинкович-Савич 30, Каччаторе 45, Иско 71, Лулич 85.

Судья: Фаббри (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.