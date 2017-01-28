«Лацио» дома уступил «Кьево»
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Лацио» проиграл «Кьево».
Рим, стадион «Олимпико»
«Лацио» - «Кьево» - 0:1 (0:0)
Гол: Инглесе 90.
«Лацио»: Стракоша, Баста (Ломбарди 83), Раду (Луис Альберто 76), де Врей, Худт, Билья, Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Джорджевич (Росси 76).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Кьево»: Соррентино, Гобби, Гамберини, Сполли (Дайнелли 79), Каччаторе, де Гузман (Иско 64), Бирса, Хетемай, Радованович, Бастьен (Ригони 80), Инглесе.
Главный тренер: Роландо Маран.
Предупреждения: Милинкович-Савич 30, Каччаторе 45, Иско 71, Лулич 85.
Судья: Фаббри (Италия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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