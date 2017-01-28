«Интер» - «Пескара»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 22:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Пескары» на матч 22-го тура чемпионата Италии.
«Интер»: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д’Амброзио, Медель, Брозович, Мариу, Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди.
Запас: Андреолли, Кондогбия, Паласио, Биабиани, Раноккия, Банега, Сантон, Эдер, Мурильо, Каррисо, Габриэл, Пинамонти.
«Пескара»: Биссарри, Стендардо, Кода, Бираги, Дзампано, Мемушай, Бруно, Верре, Бенали, Баэбек, Кастанос.
Запас: Фиорилло, Крещенци, Черри, Пепе, Малоку, Делли Карри, Митрица, Кубас, Дьомбер.
Ранее «Лацио» дома проиграл «Кьево».
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