Рейтинг@Mail.ru

«Интер» - «Пескара»: стартовые составы

Матч: ИнтернационалеИнтернационале2 : 0ПескараПескара
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Пескары» на матч 22-го тура чемпионата Италии.

«Интер»: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д’Амброзио, Медель, Брозович, Мариу, Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди.
Запас: Андреолли, Кондогбия, Паласио, Биабиани, Раноккия, Банега, Сантон, Эдер, Мурильо, Каррисо, Габриэл, Пинамонти.

«Пескара»: Биссарри, Стендардо, Кода, Бираги, Дзампано, Мемушай, Бруно, Верре, Бенали, Баэбек, Кастанос.
Запас: Фиорилло, Крещенци, Черри, Пепе, Малоку, Делли Карри, Митрица, Кубас, Дьомбер.

Ранее «Лацио» дома проиграл «Кьево».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:43
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:24 Видео «Байер» уступил гладбахской «Боруссии», ведя со счётом 2:0 6
21:54 Видео «Лацио» дома уступил «Кьево» 64
21:26 Сенегал - Камерун: стартовые составы 4
20:56 Видео Сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка Африки 14
20:53 Видео «Лион» дома уступил «Лиллю» 8
20:06 «Атлетико» не смог обыграть «Алавес» 30
19:57 «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в Кубке Англии 15
19:57 Видео «Тоттенхэм» вырвал победу у «Уикомба» в Кубке Англии 51
19:52 Видео «Челси» разгромил «Брентфорд» в Кубке Англии 20
19:46 «Саутгемптон» - «Арсенал»: стартовые составы 10
все материалы по этой теме
Турниры