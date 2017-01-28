«Арсенал» забил пять мячей в ворота «Саутгемптона»
Матч: Саутгемптон0 : 5Арсенал
Сегодня, 22:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче Кубка Англии «Арсенал» разгромил «Саутгемптон» на выезде. Ранее «Челси» обыграл «Брентфорд».
Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри»
«Саутгемптон» - «Арсенал» - 0:5 (0:3)
Голы: Уэлбек 15, Уэлбек 22, Уолкотт 35, Уолкотт 69, Уолкотт 84.
«Саутгемптон»: Льюис, Гардош, Мартина, Стивенс, Класи, Хейбьерг, Рид, Айсгроув (Тадич 64), Саймс, Лонг (Редмонд 65), МакКуин.
Главный тренер: Клод Пюэль.
«Арсенал»: Оспина, Гиббс, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Окслейд-Чемберлен, Мэйтланд-Найлс, Рейн-Аделаид (Айвоби 72), Уолкотт, Уэлбек (Санчес 65), Лукас Перес.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Судья: Френд (Англия).
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Но первый тайм был солом Черного Властелина, который делал с мячом все, что хотел, и забил два гола и отдал передачу)) Ну а дальше Санчес принял лидерство на себя и отдал две отличные передачи на Тео. Тео с хет-триком))
Надо отметить очень надежную игру всей молодежи, понравились и Холдинг, и Найлс, и Аделейд. Есть все-таки резерв))
Поздравляю всех гуннеров!)
Но первый тайм был солом Черного Властелина, который делал с мячом все, что хотел, и забил два гола и отдал передачу)) Ну а дальше Санчес принял лидерство на себя и отдал две отличные передачи на Тео. Тео с хет-триком))
Надо отметить очень надежную игру всей молодежи, понравились и Холдинг, и Найлс, и Аделейд. Есть все-таки резерв))
Поздравляю всех гуннеров!)
Тяжко да ХоЛ)))???
Один x умом не блещешь)
может будет тебе вечная мука заднеприводный глорик.
тебе ж ниже плинтуса некуды бандерлог..
Опять нажрлася спирта медицинского бомжара?)))
Вечная мука будет в тему..
Это уже лирика.