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«Арсенал» забил пять мячей в ворота «Саутгемптона»

Матч: СаутгемптонСаутгемптон0 : 5АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче Кубка Англии «Арсенал» разгромил «Саутгемптон» на выезде. Ранее «Челси» обыграл «Брентфорд».

Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри»

«Саутгемптон» - «Арсенал» - 0:5 (0:3)
Голы: Уэлбек 15, Уэлбек 22, Уолкотт 35, Уолкотт 69, Уолкотт 84.

«Саутгемптон»: Льюис, Гардош, Мартина, Стивенс, Класи, Хейбьерг, Рид, Айсгроув (Тадич 64), Саймс, Лонг (Редмонд 65), МакКуин.
Главный тренер: Клод Пюэль.

«Арсенал»: Оспина, Гиббс, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Окслейд-Чемберлен, Мэйтланд-Найлс, Рейн-Аделаид (Айвоби 72), Уолкотт, Уэлбек (Санчес 65), Лукас Перес.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Судья: Френд (Англия).

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