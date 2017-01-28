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«Байер» уступил гладбахской «Боруссии», ведя со счётом 2:0

Матч: БайерБайер2 : 3БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Менхенгладбахская «Боруссия» на выезде обыграла «Байер» в матче 18-го тура чемпионата Германии.

«Байер» - «Боруссия» (Менхенгладбах) – 2:3 (2:0)
Голы: Та 31, Эрнандес 34Штиндль 52, Штиндль 58, Раффаэл 71.

«Байер»: Лено, Топрак, Та, Венделл, Хенрикс (Едвай 65), Арангис (Хаферц 66), Кампль, Беллараби (Кисслинг,78), Хакан Чалханоглу, Брандт, Эрнандес.
Главный тренер: Роджер Шмидт.

«Боруссия» М: Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергард, Кристенсен, Крамер, Хофманн (Дрмич 90), Дахуд, Раффаэл (Джонсон 85), Штиндль, Азар (Хан 70).
Главный тренер: Дитер Хеккинг.

Судья: Айтекин (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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