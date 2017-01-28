Бабаев: «Сомневаюсь, что Траоре выиграет конкуренцию у Оланаре, Чалова и Витиньо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подписании клубом Аарона Оланаре и трансферных планах армейцев.

«Сделка по переходу Оланаре была непростой. У него был действующий контракт с китайским клубом почти на год, но удалось достичь определенного компромисса. Нападающий переходит на правах свободного агента. Аарон прошел углубленное медицинское обследование. По всем параметрам он абсолютно здоров, надеюсь, он усилит нашу команду.

Было несколько вариантов, но так как этого футболиста мы уже хорошо знали, то определенный приоритет был в пользу него, в том числе, и по финансовым условиям.

Можно ли уже говорить об уходе Траоре? Пока нет, но и Траоре хочет играть, и клуб заинтересован в том, чтобы футболист не просиживал на скамейке, а приносил пользу команде. Поэтому будем заниматься этим вопросом. Очевидно, что с Оланаре вопрос решен. Есть еще Чалов, Витиньо, поэтому не уверен, что Ласина сможет выиграть конкуренцию у этих игроков в стартовом составе.

Панченко? У „Динамо“ есть опция выкупа, поэтому то, что сказал представитель этого клуба, соответствует действительности. Мы общались с Кириллом, его представителями и клубом. Если бы была такая возможность, то мы бы досрочно расторгли соглашение аренды. Чтобы Кирилл вернулся в ЦСКА необходимо согласие трех сторон – самого Кирилла, и оно есть, футбольного клуба „Динамо“ и ЦСКА».