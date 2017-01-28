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Луческу: «Это тренировочные игры, не хотел бы кого-либо выделять»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Зенит, Луческу Мирча
Сегодня, 23:26 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал победу в товарищеском матче над «Легией» (2:0).

«Вчера решили выставить молодых футболистов и новичков, а сегодня играл состав, который провел большинство матчей и в первом круге, и в Лиге Европы. Доволен и вчерашней, и сегодняшней игрой, доволен интенсивностью. Все соперники очень амбициозны и настроены на каждую игру с нами. Я рад, что мы в этих матчах выглядели очень достойно.

Вчера, допустим, решили посмотреть, как выглядит команда после длинного перелета, и сразу встретились с непростым соперником. Нужно было проявить характер. Раньше я всегда так делал в других командах, которые тренировал. И очень хорошо, что даже в таких непростых условиях команда выиграла очень убедительно.

Сегодня, конечно, больше понравился первый тайм, чем второй. Все-таки замены, которые мы сделали, повлияли на взаимодействие между игроками. Хочется в этих тренировочных матчах дать возможность сыграть больше и Данни. Это нормально, что он сегодня несколько раз ошибался — давно не играл, целый год.

Три дня сейчас будем работать без матчей. Есть, над чем поработать, подметили в этих двух играх многие моменты. Нужно скорректировать их и после этого будут у нас три игры, одна за другой, где опять будут разные сочетания. Не будет такого — первый состав и второй состав.

Надолго ли выбыли Александр Кержаков и Иван Новосельцев? Говорил еще перед сбором — те игроки, которые не готовы полностью, лучше останутся в Петербурге и будут заниматься по индивидуальной программе. Когда будут готовы, тогда и начнут работать в общей группе. Возможно, это произойдет, когда мы вернемся в Петербург.

Как оценю прогресс Кокорина? Это тренировочные игры, я бы не хотел кого-то выделять из состава. Еще раз подчеркну, что доволен в целом первым таймом и тем, как игроки трактовали эпизоды, над которыми мы работали. Особенно понравилась организация игры в первом тайме. Во втором тайме, к сожалению, перешли больше на индивидуальную игру и поэтому теряли очень много мячей».

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