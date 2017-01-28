Луис Энрике: «Поехал бы я в Китай? Не знаю»
Вчера, 23:38 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался об активной финансовой интервенции Китая в мировой футбол.
«Я считаю фантастическим то, что игроки едут в Китай зарабатывать деньги. В любой профессии, включая журналистскую, при смене работы у тебя непременно поинтересуются, сколько ты выгадаешь финансово. А когда такой шаг делает тренер или игрок, его называют наемником, предателем. Это странно. Разве нельзя быть тренером, игроком и хотеть заработать денег? Поеду ли я когда-либо в Китай? Не знаю. Я даже не знаю, что случится через неделю, не говоря уже о более далеких сроках».
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