Венгер: «Не ожидал, что Уэлбек так быстро забьёт»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (5:0) в матче Кубка Англии.

«Мы были очень динамичны, играли активно и действовали последовательно весь матч. Уэлбек долго отсутствовал, и я не ожидал, что он так быстро забьет. Это показывает его желание. Люди говорят, что я провожу ротацию, но я доверяю только лучшим игрокам, ищу оптимальный баланс. Эта игра смотрелась хорошо, мы были остры и управляли ситуацией».