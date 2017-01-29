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Венгер: «Не ожидал, что Уэлбек так быстро забьёт»

Матч: СаутгемптонСаутгемптон0 : 5АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Венгер Арсен
Сегодня, 00:05 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (5:0) в матче Кубка Англии.

«Мы были очень динамичны, играли активно и действовали последовательно весь матч. Уэлбек долго отсутствовал, и я не ожидал, что он так быстро забьет. Это показывает его желание. Люди говорят, что я провожу ротацию, но я доверяю только лучшим игрокам, ищу оптимальный баланс. Эта игра смотрелась хорошо, мы были остры и управляли ситуацией».

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