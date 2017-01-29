Венгер: «Не ожидал, что Уэлбек так быстро забьёт»
Матч: Саутгемптон0 : 5Арсенал
Сегодня, 00:05 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (5:0) в матче Кубка Англии.
«Мы были очень динамичны, играли активно и действовали последовательно весь матч. Уэлбек долго отсутствовал, и я не ожидал, что он так быстро забьет. Это показывает его желание. Люди говорят, что я провожу ротацию, но я доверяю только лучшим игрокам, ищу оптимальный баланс. Эта игра смотрелась хорошо, мы были остры и управляли ситуацией».
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