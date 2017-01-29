Пюэль: «Невозможно играть одним составом каждые три дня»

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:5) в матче Кубка Англии.

«Я ответственен за поражение. Но если бы мне заново дали выбрать состав, я выставил бы тех же игроков. Нам непросто из-за большого числа игр. У нас отсутствуют девять игроков, и невозможно в таких условиях каждые три дня играть одним и тем же составом. Это был хороший урок, „Арсенал“ отличная команда. Нам не хватило опыта, мы нервничали поначалу».