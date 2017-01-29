«Зенит» не смог купить Проппера и нацелился на Нобоа
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Ростов, Нобоа Кристиан, Проппер Дэйви
Сегодня, 00:11 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Сергей Иванов
«Зенит» активизировал усилия по приобретению полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Поводом для этого стала неудача петербургского клуба в деле подписания хавбека ПСВ Дэйви Проппера – голландский клуб отказался продавать игрока за 15 млн евро, потребовав в полтора раза большую сумму. «Зенит» предпочел сосредоточить усилия на трансфере Нобоа.
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