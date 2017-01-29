«Интер» уверенно обыграл «Пескару»
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Пескару».
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» - «Пескара» - 3:0 (2:0)
Голы: Д’Амброзио 23, Мариу 43, Эдер 73.
«Интер»: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио (Сантон 85), Медель, Кандрева (Габриэл 76), Жоау Мариу, Брозович, Гальярдини, Перишич (Эдер 71), Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
«Пескара»: Биссарри, Кода, Стендардо (Крешенци 55), Бираги, Дзампано, Мемушай, Верре, Кастанос (Кубас 82), Бенали, Бруно, Баэбек (Черри 75).
Главный тренер: Массимо Оддо.
Предупреждения: Нагатомо 55, Бираги 67.
Судья: Кальварезе (Италия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Что ты тут трёшься? Юве в отличие от Судьилоны будет с трофеями, так что псевдофан картонного мешка не позорься и иди спать)
Сам смазывай себе "шоколадный глаз")
Сколько бы ты не волосился, принтор всегда будет за бортом ЛЧ. Даже китаёсы не помогут, аха-ха)