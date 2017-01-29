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«Интер» уверенно обыграл «Пескару»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале3 : 0ПескараПескара
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:40 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Пескару».

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» - «Пескара» - 3:0 (2:0)
Голы: Д’Амброзио 23, Мариу 43, Эдер 73.

«Интер»: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио (Сантон 85), Медель, Кандрева (Габриэл 76), Жоау Мариу, Брозович, Гальярдини, Перишич (Эдер 71), Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Пескара»: Биссарри, Кода, Стендардо (Крешенци 55), Бираги, Дзампано, Мемушай, Верре, Кастанос (Кубас 82), Бенали, Бруно, Баэбек (Черри 75).
Главный тренер: Массимо Оддо.

Предупреждения: Нагатомо 55, Бираги 67. 

Судья: Кальварезе (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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