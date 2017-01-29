Конте: «Очень важно понимать реальную силу „Ливерпуля“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 23 тура АПЛ с «Ливерпулем» оценил команду соперника:

«Игра против „Ливерпуля“ будет очень сложной. У нас есть только два дня, чтобы подготовиться к этому матчу. А выигрывать на выезде у „Ливерпуля“ никогда не бывает легко. Очень важно понимать реальную силу этой команды. Они очень сильны. На мой взгляд, „Ливерпуль“ является командой, которая способна бороться за титул до конца».

Напомним, сегодня прошли матчи 4-го раунда Кубка Англии. «Челси» на своем поле разгромил «Брентфорд» (4:0). «Ливерпуль» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2).