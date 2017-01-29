Конте: «Очень важно понимать реальную силу „Ливерпуля“»
Сегодня, 01:31 | Источник: Squawka.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 23 тура АПЛ с «Ливерпулем» оценил команду соперника:
«Игра против „Ливерпуля“ будет очень сложной. У нас есть только два дня, чтобы подготовиться к этому матчу. А выигрывать на выезде у „Ливерпуля“ никогда не бывает легко. Очень важно понимать реальную силу этой команды. Они очень сильны. На мой взгляд, „Ливерпуль“ является командой, которая способна бороться за титул до конца».
Напомним, сегодня прошли матчи 4-го раунда Кубка Англии. «Челси» на своем поле разгромил «Брентфорд» (4:0). «Ливерпуль» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2).
Другие материалы по теме:
Вчера
27 января 2017
Александр Чистяков
Фабио Капелло проиграл Йохану Кройфу в схватке за Кубок чемпионов, чтобы жестоко отомстить 20 лет спустя. «Соккер.ру» раскрывает историю чудесного соперничества.
02:21 Венгер: «Я не Аль Пачино» 14
26 января 2017
15:53 Билич выписан из больницы 16
Или войдите через
Очень нестабильная команда, могут проиграть аутсайдерам, а могут показать высочайший класс. Но этого, для победы в АПЛ - мало.