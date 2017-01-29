Ласина Траоре может стать игроком хихонского «Спортинга»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», может продолжить карьеру в «Спортинге» из Хихона. Сообщается, что испанский клуб хочет выкупить права на 26-летнего форварда.

Напомним, ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент не будет переходить в турецкий «Бешикташ», но у игрока также есть предложение от другого клуба.

Сейчас «Спортинг» идет на 18-м месте в чемпионате Испании.