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Ласина Траоре может стать игроком хихонского «Спортинга»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спортинг Х, Монако, ЦСКА, Траоре Ласина
Сегодня, 01:52 | Источник: lavozdeasturias.es | Редакция: Павел Молочный

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», может продолжить карьеру в «Спортинге» из Хихона. Сообщается, что испанский клуб хочет выкупить права на 26-летнего форварда.

Напомним, ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент не будет переходить в турецкий «Бешикташ», но у игрока также есть предложение от другого клуба.

Сейчас «Спортинг» идет на 18-м месте в чемпионате Испании.

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