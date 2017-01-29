Ласина Траоре может стать игроком хихонского «Спортинга»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спортинг Х, Монако, ЦСКА, Траоре Ласина
Сегодня, 01:52 | Источник: lavozdeasturias.es | Редакция: Павел Молочный
Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», может продолжить карьеру в «Спортинге» из Хихона. Сообщается, что испанский клуб хочет выкупить права на 26-летнего форварда.
Напомним, ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент не будет переходить в турецкий «Бешикташ», но у игрока также есть предложение от другого клуба.
Сейчас «Спортинг» идет на 18-м месте в чемпионате Испании.
Другие материалы по теме:
Вчера
04:48 Слухи Иванович дал согласие на переход в «Зенит» 102
01:24 Слухи Бердыев хочет видеть в «Ростове» Рязанцева 27
27 января 2017
23:00 Слухи «Спартак» хочет купить Караваева 69
Или войдите через