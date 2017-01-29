Симеоне: «Ничья с „Алавесом“ – это лучше, чем могло быть при такой игре „Атлетико“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат в матче с «Алавесом» в 20-м туре испанской Примеры (1:1):

«Алавес превзошел нас, особенно в интенсивности игры. В целом мы провели плохой матч. У Гайтана был отличный момент, но голкипер здорово среагировал. Карраско выглядел так же, как и вся команда. Нам нужно попытаться добиться прогресса. Тем не менее, у нас есть одно очко, а это лучше, чем могло быть при такой игре. „Алавес“ меня не удивил, эта команда играет так со всеми соперниками».