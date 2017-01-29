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Хавбек «Ромы» Жерсон может перейти в «Лилль» на правах аренды

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Лилль, Жерсон
Сегодня, 02:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Бразильский полузащитник «Ромы» Жерсон может отправиться в аренду в «Лилль». Согласно источнику, стороны близки к соглашению об аренде 19-летнего игрока с правом выкупа.

Жерсон перешел в римский клуб из «Флуминенсе» за 16.6 млн евро. В текущем сезоне Серии А форвард принял участие лишь в 4 матчах и заработал одну желтую карточку.

Напомним, в субботу «Рома» арендовала у «Лиона» полузащитника Клемана Гренье до конца сезона с правом выкупа.

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