Хавбек «Ромы» Жерсон может перейти в «Лилль» на правах аренды

Бразильский полузащитник «Ромы» Жерсон может отправиться в аренду в «Лилль». Согласно источнику, стороны близки к соглашению об аренде 19-летнего игрока с правом выкупа.

Жерсон перешел в римский клуб из «Флуминенсе» за 16.6 млн евро. В текущем сезоне Серии А форвард принял участие лишь в 4 матчах и заработал одну желтую карточку.

Напомним, в субботу «Рома» арендовала у «Лиона» полузащитника Клемана Гренье до конца сезона с правом выкупа.