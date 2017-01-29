Пиоли: «Хотим сыграть с „Ювентусом“ в стиле „Интера“»

В матче 22-го тура итальянского чемпионата миланский «Интер» разгромил «Пескару» (3:0). Главный тренер «нерадзурри» Стефано Пиоли подвел итоги встречи, а также поделился ожиданиями от предстоящих играх своей команды. 31 января «Интер» ждет матч с «Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии, а 5 февраля подопечным Пиоли предстоит выезд в Турин на игру Серии А с «Ювентусом».

«Мы играли против хорошо организованной „Пескары“, которая создавала нам проблемы по ходу игры. Мы создали много моментов, так что победа была заслужена.

Во вторник у нас игра в турнире, который имеет для нас значение, так что мы должны сосредоточиться. Что касается матча с "Ювентусом, в Турине мы хотим сыграть в стиле „Интера“ и хотим взять инициативу в свои руки».