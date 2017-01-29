Роббен: «В идеале счет матча с „Вердером“ должен был быть 4:0, а не 2:1»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал победу над «Вердером» в матче 18-го тура Бундеслиги (2:1), в котором ему удалось отличиться голом в ворота бременской команды:

«Когда команда делает счет 2:0, то кажется, что дело уже в шляпе. Во втором тайме „Вердер“ значительно усилил давление на нас, больше шел вперед, а это означало, что у нас возникало больше свободных зон. Мы должны использовать такую ситуацию намного лучше. В идеале счет должен был быть 3:0, 4:0. Мы должны быть более организованными и лучше контролировать мяч. В первом тайме мы позволяли слишком много контратак. Нам еще есть над чем работать».