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Роббен: «В идеале счет матча с „Вердером“ должен был быть 4:0, а не 2:1»

Матч: ВердерВердер1 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Роббен Арьен
Сегодня, 03:26 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Вингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал победу над «Вердером» в матче 18-го тура Бундеслиги (2:1), в котором ему удалось отличиться голом в ворота бременской команды:

«Когда команда делает счет 2:0, то кажется, что дело уже в шляпе. Во втором тайме „Вердер“ значительно усилил давление на нас, больше шел вперед, а это означало, что у нас возникало больше свободных зон. Мы должны использовать такую ситуацию намного лучше. В идеале счет должен был быть 3:0, 4:0. Мы должны быть более организованными и лучше контролировать мяч. В первом тайме мы позволяли слишком много контратак. Нам еще есть над чем работать».

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