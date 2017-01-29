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Гвардиола: «Стерлинг, Сане и Жезус – будущее „Манчестер Сити“»

Матч: Кристал ПэласКристал Пэлас0 : 3Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: тренеры, Гвардиола Хосеп , Стерлинг Рахим, Сане Лерой, Жезус Габриэль
Сегодня, 04:00 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил атакующее трио своей команды после матча 4 раунда Кубка Англии с «Кристал Пэлас», где в нападении выступали Рахим Стерлинг, Лерой Сане и Габриэль Жезус. Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:0, Стерлинг и Сане отметились голами, а Жезус — голевой передачей.

«Жезус очень нам помог. Он очень напорист, даже несмотря на то, что не является очень высоким игроком. Это была его первая игра, так что ему еще нелегко общаться с товарищами по команде. Жесус не очень хорошо говорит по-английски, так что ему потребуется время. Но тем не менее он создает очень много опасных моментов. Жезус, Сане и Стерлинг очень молоды. Это будущее „Манчестер Сити“, и сегодня эти трое сыграли по-настоящему здорово».

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