«Вест Бромвич» предложил «Зениту» 5 млн фунтов за Ломбертса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Вест Бромвич, Ломбертс Николас
Сегодня, 04:34 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
«Вест Бромвич» ведет переговоры с «Зенитом» о покупке защитника российской команды Николаса Ломбертса. Согласно источнику, «дрозды» уже предложили «Зениту» £ 5 млн за 31-летнего бельгийца.
Ранее сообщалось, что «Зенит» снизит требования по Ломбертсу в случае приобретения защитника «Челси» Бранислава Ивановича.
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Возмоно Хорошая цифра, только вот какой курс рубля к фунтику !?