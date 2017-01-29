«Вест Бромвич» предложил «Зениту» 5 млн фунтов за Ломбертса

«Вест Бромвич» ведет переговоры с «Зенитом» о покупке защитника российской команды Николаса Ломбертса. Согласно источнику, «дрозды» уже предложили «Зениту» £ 5 млн за 31-летнего бельгийца.

Ранее сообщалось, что «Зенит» снизит требования по Ломбертсу в случае приобретения защитника «Челси» Бранислава Ивановича.