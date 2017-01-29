Рейтинг@Mail.ru

«Вест Бромвич» предложил «Зениту» 5 млн фунтов за Ломбертса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Вест Бромвич, Ломбертс Николас
Сегодня, 04:34 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный

«Вест Бромвич» ведет переговоры с «Зенитом» о покупке защитника российской команды Николаса Ломбертса. Согласно источнику, «дрозды» уже предложили «Зениту» £ 5 млн за 31-летнего бельгийца.

Ранее сообщалось, что «Зенит» снизит требования по Ломбертсу в случае приобретения защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 05:01
ответ пользователю ermak6848 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 05:00
ответ пользователю аккаунт Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 04:58
ответ пользователю ermak6848 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 04:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:52 Слухи Ласина Траоре может стать игроком хихонского «Спортинга» 2
00:11 Слухи «Зенит» не смог купить Проппера и нацелился на Нобоа 21
Вчера
12:53 Слухи Тульский «Арсенал» ведёт переговоры с «Краснодаром» по аренде Торбинского 15
04:48 Слухи Иванович дал согласие на переход в «Зенит» 102
01:24 Слухи Бердыев хочет видеть в «Ростове» Рязанцева 27
27 января 2017
23:58 Слухи «Рубин» предложил 5 млн евро за Миранчука, «Локомотив» хочет 8 51
23:00 Слухи «Спартак» хочет купить Караваева 69
18:42 «Анжи» ведет переговоры по Брызгалову, Дьякову и Будковскому 15
18:25 Бывший игрок «Барселоны» Ролон не подошел «Уралу» 16
17:27 ПСВ отклонил предложение «Зенита» по Пропперу 98
все материалы по этой теме
Турниры