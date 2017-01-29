Крузе: «Если ты хочешь набрать очки с „Баварией“, одного хорошего тайма недостаточно»

Нападающий «Вердера» Макс Крузе, отличившийся голом в матче 18-го тура Бундеслиги с «Баварией», прокомментировал поражение своей команды от мюнхенского клуба (1:2):

«„Фрайбург“ на прошлой неделе показал, что против „Баварии“ можно играть. С той игрой, что мы показывали во втором тайме, все возможно. Мы хорошо показали себя в игровом плане, но одного тайма такой игры недостаточно. Если ты хочешь набрать очки против „Баварии“, то должен играть хорошо на протяжении всех 90 минут. Мы хорошо показали себя, но в итоге не взяли ни одного очка».