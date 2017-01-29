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Крузе: «Если ты хочешь набрать очки с „Баварией“, одного хорошего тайма недостаточно»

Матч: ВердерВердер1 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Крузе Макс
Сегодня, 05:23 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Вердера» Макс Крузе, отличившийся голом в матче 18-го тура Бундеслиги с «Баварией», прокомментировал поражение своей команды от мюнхенского клуба (1:2):

«„Фрайбург“ на прошлой неделе показал, что против „Баварии“ можно играть. С той игрой, что мы показывали во втором тайме, все возможно. Мы хорошо показали себя в игровом плане, но одного тайма такой игры недостаточно. Если ты хочешь набрать очки против „Баварии“, то должен играть хорошо на протяжении всех 90 минут. Мы хорошо показали себя, но в итоге не взяли ни одного очка».

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