«Ливерпуль» готов отдать более 30 млн евро за Паредеса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Рома, Паредес Леандро
Сегодня, 05:41 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
«Ливерпуль» согласился на условия «Ромы» по трансферу полузащитника итальянского клуба Леандро Паредесу. Напомним, «Рома» просит за своего хавбека 30 млн евро. Согласно источнику, «мерсисайдцы» готовы заплатить 26.5 млн евро за игрока. Еще порядка 5 млн будут оформлены в качестве бонусов.
На 22-летнего аргентинца также претендуют «Арсенал» и «Челси».
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