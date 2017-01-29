Рейтинг@Mail.ru

Чугайнов: «В 2006 году „Зенит“ мог купить Фарфана, но он клубу не подошел»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Зенит, Фарфан Джефферсон, Чугайнов Игорь
Сегодня, 06:02 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Экс-игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал возможный переход в московский клуб форварда Джефферсона Фарфана:

«Скажу вам больше: в 2006 году, будучи сотрудником селекционной службы „Зенита“, я и Константин Сарсания просматривали этого игрока. Нам он не понравился, клубу он не подошел, да и деньги тогда за него требовали серьезные. Просматривали его в матче ПСВ - „Бордо“.

Учитывая, что прошло почти 11 лет, не знаю, как он смотрится сейчас, но я не думаю, что он стал лучше. Сейчас он не востребован, с октября находится без игровой практики... Нужно помнить и то, что сразу после возобновления чемпионата в России по-прежнему будет холодная погода, не совсем качественные поля, и все это вряд ли поможет латиноамериканцу ярче себя проявить. На мой взгляд, „Локомотиву“ сейчас нужны больше игроки, которые будут пахать, а зная Юрия Павловича, думаю, ему нужно смотреть на „рабочих лошадок“».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 06:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:50 Бабаев: «Сомневаюсь, что Траоре выиграет конкуренцию у Оланаре, Чалова и Витиньо» 38
15:12 «Динамо» намерено выкупить у ЦСКА Панченко грядущим летом 40
14:27 Агент: «По поводу Караваева из „Спартака“ ко мне никто не обращался» 8
13:25 Газизов: «„Уфа“ намерена подписать с Беленовым полноценный контракт» 3
11:52 «Амкар»: «В матче „Уфы“ тоже цирк был. Что происходит, мы не знаем» 7
11:06 Селихов: «Игроки „Амкара“ шутили, что теперь хоть будут вовремя зарплату получать» 14
10:14 Селихов: «Думаю, реалистично попасть в заявку сборной на чемпионат мира» 11
09:32 Бериша: «Всегда следил за Роналду, чтобы чему-нибудь научиться» 14
06:56 Лепёхин: «Приобретение Лунёва означает, что Луческу недоволен Кержаковым и Лодыгиным» 13
05:13 Лепёхин: «Есть вопросы по мотивации Ивановича» 8
все материалы по этой теме
Турниры