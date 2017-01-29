Чугайнов: «В 2006 году „Зенит“ мог купить Фарфана, но он клубу не подошел»

Экс-игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал возможный переход в московский клуб форварда Джефферсона Фарфана:

«Скажу вам больше: в 2006 году, будучи сотрудником селекционной службы „Зенита“, я и Константин Сарсания просматривали этого игрока. Нам он не понравился, клубу он не подошел, да и деньги тогда за него требовали серьезные. Просматривали его в матче ПСВ - „Бордо“.

Учитывая, что прошло почти 11 лет, не знаю, как он смотрится сейчас, но я не думаю, что он стал лучше. Сейчас он не востребован, с октября находится без игровой практики... Нужно помнить и то, что сразу после возобновления чемпионата в России по-прежнему будет холодная погода, не совсем качественные поля, и все это вряд ли поможет латиноамериканцу ярче себя проявить. На мой взгляд, „Локомотиву“ сейчас нужны больше игроки, которые будут пахать, а зная Юрия Павловича, думаю, ему нужно смотреть на „рабочих лошадок“».