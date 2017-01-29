«Атлетико» готов платить Санчесу 220 тысяч фунтов в неделю

Мадридский «Атлетико» проявил интерес к нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу. Как утверждает источник, испанский клуб предложил чилийскому бомбардиру еженедельную зарплату в £ 220 тыс.

Напомним, текущая зарплата 28-летнего форварда в «Арсенале» составляет £ 130 тыс. Если чилиец решит продлить контракт с «канонирами», то по новому соглашению он будет получать на £ 30 тыс. больше.

Отмечается, что «Атлетико» рассматривает Санчеса в качестве возможной замены уходящему летом в МЮ Антуану Гризманну.

Напомним, что в услугах нападающего «Арсенала» также заинтересованы: «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Челси».