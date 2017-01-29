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Руни: «Думаю, МЮ нашел достойного продолжателя дел Фергюсона»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Руни Уэйн, Моуриньо Жозе , Фергюсон Алекс
Сегодня, 07:24 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что главный тренер команды Жозе Моуриньо является достойным продолжателем дел легендарного наставника «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона:

«У МЮ была стабильность на протяжении 26 лет, когда клуб возглавлял сэр Алекс Фергюсон. В последние 3-4 года руководство пыталось найти достойного продолжателя его дел. И я полагаю, что клуб его нашел. Жозе просто очень трудолюбив, он проделывает огромную работу каждый день».

Руни также признался, что в будущем хотел бы попробовать себя в качестве тренера.

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