Руни: «Думаю, МЮ нашел достойного продолжателя дел Фергюсона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что главный тренер команды Жозе Моуриньо является достойным продолжателем дел легендарного наставника «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона:

«У МЮ была стабильность на протяжении 26 лет, когда клуб возглавлял сэр Алекс Фергюсон. В последние 3-4 года руководство пыталось найти достойного продолжателя его дел. И я полагаю, что клуб его нашел. Жозе просто очень трудолюбив, он проделывает огромную работу каждый день».

Руни также признался, что в будущем хотел бы попробовать себя в качестве тренера.