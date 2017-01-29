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Чугайнов: «„Локомотиву“ нужно возместить потери Самедова и Хенти»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Самедов Александр, Хенти Эсекьель, Шкулетич Петар, Чугайнов Игорь
Сегодня, 07:42 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Экс-игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов полагает, что после продажи «железнодорожниками» нападающего Эсекьеля Хенти и полузащитника Александра Самедова клубу необходимо усилиться:

«Потери „Локомотива“ на сегодняшний день — это Эсекьель Хенти и Александр Самедов, а также наверняка уйдет Петар Шкулетич. Если перечисленные нападающие еще не самого высокого уровня, то уход россиянина — заметная потеря. Если „Локомотив“ рассчитывает хотя бы на то, чтобы не в ослабленном состоянии начать вторую часть чемпионата — потери нужно возместить. Если этого не происходит, я не знаю, на что можно надеяться. Чорлука травмирован, новичков нет...

„Локомотив“, на мой взгляд, должен был активнее вести себя на рынке. Между прочим, команда еще не обезопасила себя от зоны переходных матчей».

Чугайнов также прокомментировал возможный приход в «Локомотив» перуанского форварда Джефферсона Фарфана.

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