Рейтинг@Mail.ru

Зидан: «Матчи против „Реала Сосьедад“ никогда не бывают простыми для нас»

Матч: РеалРеал-:-Реал СосьедадРеал Сосьедад
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Зидан Зинедин
Сегодня, 08:02 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 20-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» признался, что матчи с этой командой всегда вызывают сложности для «сливочных»:

«Я должен принимать критику. Согласен я с ней или нет, но каждый имеет на нее право. Мы должны продолжать работать и верить в то, что мы делаем.

Вылет „Реала Сосьедад“ из кубка никак на них не скажется. Матчи против этой команды никогда не были простыми для нас».

Напомним, что в этой игре не сможет принять участие хавбек «Королевского Клуба» Хамес Родригес.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:36 Луис Энрике: «Еще три недели назад журналисты меня хоронили» 0
04:00 Гвардиола: «Стерлинг, Сане и Жезус – будущее „Манчестер Сити“» 2
03:41 Коку: «ПСВ сделает все, чтобы Проппер остался в команде» 1
03:09 Пиоли: «Хотим сыграть с „Ювентусом“ в стиле „Интера“» 5
02:29 Симеоне: «Ничья с „Алавесом“ – это лучше, чем могло быть при такой игре „Атлетико“» 3
01:31 Конте: «Очень важно понимать реальную силу „Ливерпуля“» 3
Вчера
23:38 Луис Энрике: «Поехал бы я в Китай? Не знаю» 10
05:02 Видео Раньери: «Морган спас „Лестер“ от вылета из Кубка Англии» 4
27 января 2017
Александр Чистяков
Столкновение: Капелло и Кройф
Фабио Капелло проиграл Йохану Кройфу в схватке за Кубок чемпионов, чтобы жестоко отомстить 20 лет спустя. «Соккер.ру» раскрывает историю чудесного соперничества.
Комментариев: 17
05:46 Энрике: «Иньеста творит магию, как Гарри Поттер» 12
все материалы по этой теме
Турниры