Зидан: «Матчи против „Реала Сосьедад“ никогда не бывают простыми для нас»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 20-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» признался, что матчи с этой командой всегда вызывают сложности для «сливочных»:

«Я должен принимать критику. Согласен я с ней или нет, но каждый имеет на нее право. Мы должны продолжать работать и верить в то, что мы делаем.

Вылет „Реала Сосьедад“ из кубка никак на них не скажется. Матчи против этой команды никогда не были простыми для нас».

Напомним, что в этой игре не сможет принять участие хавбек «Королевского Клуба» Хамес Родригес.