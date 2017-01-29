Зидан: «Матчи против „Реала Сосьедад“ никогда не бывают простыми для нас»
Матч: Реал-:-Реал Сосьедад
Начало матча: Сегодня, 22:45
Сегодня, 08:02 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 20-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» признался, что матчи с этой командой всегда вызывают сложности для «сливочных»:
«Я должен принимать критику. Согласен я с ней или нет, но каждый имеет на нее право. Мы должны продолжать работать и верить в то, что мы делаем.
Вылет „Реала Сосьедад“ из кубка никак на них не скажется. Матчи против этой команды никогда не были простыми для нас».
Напомним, что в этой игре не сможет принять участие хавбек «Королевского Клуба» Хамес Родригес.
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"Реал Сосьедад" предельно мотивирован, буде выкладываться на поле.
Не зря Зидан опасается этой игры, но выигрывать нужно.