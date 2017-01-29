«Арсенал» поспорит с МЮ за Гризманна
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Арсенал, Атлетико М, Гризманн Антуан
Сегодня, 08:25 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Лондонский «Арсенал» намерен следующим летом составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Сообщается, что оба клуба подготовят для трансфера форварда по 85 млн фунтов.
В этом сезоне француз провел 28 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.
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