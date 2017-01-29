«Арсенал» поспорит с МЮ за Гризманна

Лондонский «Арсенал» намерен следующим летом составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Сообщается, что оба клуба подготовят для трансфера форварда по 85 млн фунтов.

В этом сезоне француз провел 28 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.