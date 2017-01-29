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Кирьяков: «В ближайшее время тульский „Арсенал“ подпишет еще одного новичка»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, Кирьяков Сергей
Сегодня, 10:24 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о травмированных футболистах в команде, а также о грядущем усилении.

«Мы потеряли Никиту Бурмистрова. За день до вылета у него нашли ротавирусную инфекцию. Наш медицинский штаб принял решение дать ему небольшую паузу. Уверен, через три-четыре дня он присоединится к команде. Что касается Кантемира Берхамова, Владислава Рыжкова, Гиа Григолавы и Александра Денисова, то они полностью здоровы и с завтрашнего дня тренируются в общей группе.

К нам должны приехать два – три футболиста на просмотр. Мы дадим им шанс проявить себя в контрольных матчах, как раз сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем еще одного новичка. Работа в этом направлении ведется и не прекращается. Так что ждите новостей на нашем официальном сайте».

Накануне сообщалось, что туляки могут арендовать у «Краснодара» Дмитрия Торбинского.

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