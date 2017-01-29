Рейтинг@Mail.ru

Пиоли: «„Интер“ еще не достиг своего пика»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале3 : 0ПескараПескара
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Пиоли Стефано
Сегодня, 10:34 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли после победы в матче 22-го тура Серии А над «Пескарой» (3:0) предупредил соперников «нерадзурри», что его подопечные еще не достигли максимума.

«Мы хорошо себя показали, но я уверен, что можем еще лучше. В моем распоряжении игроки высокого уровня, но мы еще не достигли нашего пика. Это должно придать уверенности футболистам, чтобы двигаться дальше.

Пока „Интер“ не сделал ничего. Мы не на той позиции, где хотим быть».

«Интер» выиграл 7 последних матчей в чемпионате Италии.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:45
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:47 Куман: «Английской молодежи нужно давать больше шансов» 1
08:48 Клопп проиграл 3 домашних матча подряд, это антирекорд тренера за 10 лет 16
08:36 Луис Энрике: «Еще три недели назад журналисты меня хоронили» 22
08:02 Зидан: «Матчи против „Реала Сосьедад“ никогда не бывают простыми для нас» 7
04:00 Гвардиола: «Стерлинг, Сане и Жезус – будущее „Манчестер Сити“» 3
03:41 Коку: «ПСВ сделает все, чтобы Проппер остался в команде» 1
03:09 Пиоли: «Хотим сыграть с „Ювентусом“ в стиле „Интера“» 9
02:29 Симеоне: «Ничья с „Алавесом“ – это лучше, чем могло быть при такой игре „Атлетико“» 3
01:31 Конте: «Очень важно понимать реальную силу „Ливерпуля“» 6
Вчера
23:38 Луис Энрике: «Поехал бы я в Китай? Не знаю» 12
все материалы по этой теме
Турниры