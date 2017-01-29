Пиоли: «„Интер“ еще не достиг своего пика»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли после победы в матче 22-го тура Серии А над «Пескарой» (3:0) предупредил соперников «нерадзурри», что его подопечные еще не достигли максимума.

«Мы хорошо себя показали, но я уверен, что можем еще лучше. В моем распоряжении игроки высокого уровня, но мы еще не достигли нашего пика. Это должно придать уверенности футболистам, чтобы двигаться дальше.

Пока „Интер“ не сделал ничего. Мы не на той позиции, где хотим быть».

«Интер» выиграл 7 последних матчей в чемпионате Италии.