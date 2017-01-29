Фанаты «Лиона» посоветовали женщинам-болельщицам отправиться на кухню

Сексистский скандал может разгореться во Франции. На матче последнего тура Лиги 1 «Лион» - «Лилль» (1:2) болельщики хозяев вывесили баннер, который призывает всех женщин-болельщиц отправиться со стадиона на кухню. Интересно, что у «ткачей» есть своя женская команда и довольно немалая болельщицкая аудитория девушек.

Ранее нечто похожее произошло в Чехии. Там футболисты «Спарты» обозвали арбитра-женщину «кухаркой», после чего сами игроки были отправлены в женскую команду клуба.