Фанаты «Лиона» посоветовали женщинам-болельщицам отправиться на кухню
Сегодня, 11:20 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Сексистский скандал может разгореться во Франции. На матче последнего тура Лиги 1 «Лион» - «Лилль» (1:2) болельщики хозяев вывесили баннер, который призывает всех женщин-болельщиц отправиться со стадиона на кухню. Интересно, что у «ткачей» есть своя женская команда и довольно немалая болельщицкая аудитория девушек.
Ранее нечто похожее произошло в Чехии. Там футболисты «Спарты» обозвали арбитра-женщину «кухаркой», после чего сами игроки были отправлены в женскую команду клуба.
Другие материалы по теме:
11:30 Видео Ужасный промах Вальбуэна по пустым воротам 4
00:40 Видео «Интер» уверенно обыграл «Пескару» 80
Вчера
22:22 Видео «Арсенал» забил пять мячей в ворота «Саутгемптона» 94
21:54 Видео «Лацио» дома уступил «Кьево» 70
20:53 Видео «Лион» дома уступил «Лиллю» 10
Или войдите через