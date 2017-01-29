Аузилио: «„Интер“ никому не уступает в Серии А»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио считает, что миланская команда никому не уступает в Серии А.

«„Интер“ не уступает тем командам, которые идут выше нас в таблице. Мы строим наш проект, нужно обращать внимание на каждую деталь. Время покажет, находимся ли мы на правильном пути или нет.

Я не сталкивался с Пиоли до его приглашения, поэтому изучал работу тренера. Меня удивило, как маниакально он относится к деталям и каждой мелочи, которая происходит с игроками. Я вижу в нем качества великого тренера. У него будет прекрасная карьера».

В последнем туре «Интер» переиграл «Пескару», добыв седьмую победу подряд в Серии А.