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Роналдиньо: «Я никогда не стану тренером»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, ПСЖ, Роналдиньо
Сегодня, 12:02 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный футболист Роналдиньо рассказал, что никогда не будет тренером и вспомнил о временах, когда он выступал за ПСЖ.

«Я не могу смотреть на игру все 90 минут. Предпочел бы увидеть лучшие моменты матча, голы, но не весь поединок. Вот поэтому я никогда не стану тренером.

Я - сын ПСЖ. Когда я приехал сюда, то для меня были открыты двери во всей Европе. Моя время здесь было замечательным. Было много ярких моментов, не могу выбрать какой-то один».

Напомним, что парижский клуб пригласил бразильца на матч с «Монако».

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