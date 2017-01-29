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Анри: «Ошибки судей влияют на чемпионскую гонку в АПЛ, нужны видеоповторы»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Челси, Арсенал, Анри Тьерри
Сегодня, 12:17 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри высказался за введение видеоповторов в футболе.

«В конце прошлой недели Стерлинга толкнули в штрафной „Тоттенхэма“. „Халлу“ не дали пенальти за фол Алонсо. А как судья просмотрел офсайд у Косьельни в матче „Арсенала“ и „Бернли“, когда назначали победный пенальти?

„Челси“ и „Арсенал“ могли сыграть вничью, „Манчестер Сити“ бы выиграл. Всё это влияет на чемпионскую гонку. Простые решения нужно принимать судьям либо сложные, но этим ребятам нужна помощь. 

Игра стала настолько быстрой, что они просто не успевают. Нужен человек за монитором, который мог бы принимать решения и сообщать о них главному рефери. Люди думают, что это замедлит игру, но просмотр эпизода не займет много времени».

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