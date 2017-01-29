«Анжи» до конца сезона будет играть на «Анжи-Арене»
Сегодня, 12:24 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Гендиректор «Анжи» Саид Абдулаев рассказал, что клуб до конца сезона будет проводить свои домашние поединки на стадионе «Анжи-Арена».
«Действующий договор со стадионом „Анжи-Арена“ - дорогостоящий для нас. Говорить о том, что сейчас будет какой-то переезд, неправильно. Стадион „Динамо“ не готов для сертификации в РФПЛ. Мы будем изучать этот вопрос, дадим техзадание, посчитаем затраты, а после этого, наверное, уже в конце сезона, вернемся к обсуждению данного вопроса».
В настоящий момент клуб арендует стадион «Анжи-Арена», на котором и проводит домашние матчи.
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