Шишкин: «Сомнений в переходе в „Краснодар“ у меня не было»

Новичок «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал свой переход под знамена «черно-зеленых». «Быки» арендовали Шишкина у «Локомотива» до конца сезона.

«Были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал как раз „Краснодар“. Так что сомнений в переходе у меня не было, дело было только в том, чтобы обсудить нюансы.

Я знаю, что это хорошая команда, которая всегда борется за высокие места, играет в еврокубках, отличается своей инфраструктурой. Для меня, естественно, важна и игровая практика, так что для меня „Краснодар“ - хороший вариант. Надеюсь, и я для него.

„Краснодар“ играет в контроль мяча, больше через середину, действует на контратаках, в целом, разноплановая команда. Соперникам всегда непросто играть против „Краснодара“, потому что у команды индивидуально сильные игроки, особенно в атаке, где есть Смолов».