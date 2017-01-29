Рейтинг@Mail.ru

Ярмоленко может перебраться в АПЛ

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Динамо К, Ярмоленко Андрей
Сегодня, 13:04 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может перебраться в АПЛ уже зимой, сообщают в Англии. «Тоттенхэм», «Сток Сити» и «Эвертон» несколько лет пытались подписать игрока, но всякий раз киевляне его не отпускали. На этот раз руководство «Динамо» готово расстаться с 27-летним футболистом за 9 млн фунтов. Сам полузащитник хочет зарабатывать порядка 100 тысяч фунтов в неделю.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
08:59 Слухи «Ювентус» готов заплатить 25 млн евро за Паредеса 9
08:25 Слухи «Арсенал» поспорит с МЮ за Гризманна 24
05:41 Слухи «Ливерпуль» готов отдать более 30 млн евро за Паредеса 3
04:19 Слухи Сеферович летом присоединится к «Бенфике» 0
02:47 Слухи Хавбек «Ромы» Жерсон может перейти в «Лилль» на правах аренды 0
02:14 Слухи «Лестер» отказался продавать Слимани в Китай за 38 млн фунтов 5
Вчера
21:36 Конте: «Иванович - легенда „Челси“, хотя играет не так, как в предыдущие годы» 7
16:25 Слухи Баженов может продолжить карьеру в Казахстане 4
08:19 Слухи «Рома» готова продать Паредеса за 30 млн евро 5
08:01 Маццарри: «У „Уотфорда“ есть очень серьезное предложение по Игало» 0
все материалы по этой теме
Турниры