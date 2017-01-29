Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может перебраться в АПЛ уже зимой, сообщают в Англии. «Тоттенхэм», «Сток Сити» и «Эвертон» несколько лет пытались подписать игрока, но всякий раз киевляне его не отпускали. На этот раз руководство «Динамо» готово расстаться с 27-летним футболистом за 9 млн фунтов. Сам полузащитник хочет зарабатывать порядка 100 тысяч фунтов в неделю.