Ярмоленко может перебраться в АПЛ
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Динамо К, Ярмоленко Андрей
Сегодня, 13:04 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может перебраться в АПЛ уже зимой, сообщают в Англии. «Тоттенхэм», «Сток Сити» и «Эвертон» несколько лет пытались подписать игрока, но всякий раз киевляне его не отпускали. На этот раз руководство «Динамо» готово расстаться с 27-летним футболистом за 9 млн фунтов. Сам полузащитник хочет зарабатывать порядка 100 тысяч фунтов в неделю.
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