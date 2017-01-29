«Бетис» - «Барселона»: стартовые составы

Определились стартовые составы команд на поединок 20-го тура Примеры между «Бетисом» и «Барселоной».

«Бетис»: Адан, Пиччини, Дурмиси, Тоска, Манди, Себальос, Пецелла, Дос Сантос, Кастро, Алегриа, Рубен Пардо.

«Барселона»: тер Штеген, Динь, Матье, Пике, Алеиш Видаль, Туран, Ракитич, Д. Суарес, Неймар, Месси, Л. Суарес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.