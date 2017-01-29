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«Бетис» - «Барселона»: стартовые составы

Матч: БетисБетис0 : 0БарселонаБарселона
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 13:24 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на поединок 20-го тура Примеры между «Бетисом» и «Барселоной».

«Бетис»: Адан, Пиччини, Дурмиси, Тоска, Манди, Себальос, Пецелла, Дос Сантос, Кастро, Алегриа, Рубен Пардо.

«Барселона»: тер Штеген, Динь, Матье, Пике, Алеиш Видаль, Туран, Ракитич, Д. Суарес, Неймар, Месси, Л. Суарес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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