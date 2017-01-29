«Бетис» - «Барселона»: стартовые составы
Сегодня, 13:24 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на поединок 20-го тура Примеры между «Бетисом» и «Барселоной».
«Бетис»: Адан, Пиччини, Дурмиси, Тоска, Манди, Себальос, Пецелла, Дос Сантос, Кастро, Алегриа, Рубен Пардо.
«Барселона»: тер Штеген, Динь, Матье, Пике, Алеиш Видаль, Туран, Ракитич, Д. Суарес, Неймар, Месси, Л. Суарес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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Куда интересней вечером будет, где Сосьедад будет гонять Реал))
Суареса можно оставить, ибо он и крепче, да и в обводку ходит на много реже.
Хотя конечно же решать Энрике, думаю он знает что делает. Во всяком случае удачи, ожидаю легкий матч, кто бы что не говорил.
У Реала матч в запасе. Нет права на ошибку.
Мадридский страж ворот Адан опять будет оправдываться после разгрома))
Маска на банке видимо с прицелом на опорку в матче с Атлетико(Бускетс еще не восстановится),поэтому и Матье
Но трио не может играть весь сезон без замен,блин,Энрике,ау