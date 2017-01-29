«Майнц» арендовал Бояна Кркича

«Майнц» объявил об аренде до конца сезона нападающего «Сток Сити» Бояна Кркича. У 26-летнего футболиста были варианты в АПЛ, но он довольно неожиданно решил выбрать команду из Бундеслиги.

В этом сезоне воспитанник «Барселоны» провел 9 матчей в чемпионате Англии и забил 3 гола.