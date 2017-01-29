«Майнц» арендовал Бояна Кркича
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Майнц, Сток Сити, Кркич Боян
Сегодня, 14:24 | Источник: ФК "Майнц" | Фото: ФК "Майнц" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Майнц» объявил об аренде до конца сезона нападающего «Сток Сити» Бояна Кркича. У 26-летнего футболиста были варианты в АПЛ, но он довольно неожиданно решил выбрать команду из Бундеслиги.
В этом сезоне воспитанник «Барселоны» провел 9 матчей в чемпионате Англии и забил 3 гола.
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