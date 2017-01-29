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«Манчестер Юнайтед» готов продать Руни в Китай

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Руни Уэйн
Сегодня, 14:35 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

«Манчестер Юнайтед» готов продать своего лучшего бомбардира в истории Уэйна Руни в Китай. Футболист может покинуть Англию уже этой зимой. Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо и руководство клуба дали добро на переход. 

Напомним, что трансферное окно в Китае закрывается в конце февраля, поэтому для осуществления перехода есть еще масса времени. Ряд китайских клубов готов предложить Руни долгосрочный контракт с общей зарплатой около 140 млн фунтов. Это меньше 1 млн фунтов в неделю, о которых писали в СМИ, но больше 650 000, которые сейчас получает самый высокооплачиваемый футболист Карлос Тевес. Таким образом, Руни может отобрать у Тевеса пальму первенства по доходам.

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