«Манчестер Юнайтед» готов продать Руни в Китай

«Манчестер Юнайтед» готов продать своего лучшего бомбардира в истории Уэйна Руни в Китай. Футболист может покинуть Англию уже этой зимой. Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо и руководство клуба дали добро на переход.

Напомним, что трансферное окно в Китае закрывается в конце февраля, поэтому для осуществления перехода есть еще масса времени. Ряд китайских клубов готов предложить Руни долгосрочный контракт с общей зарплатой около 140 млн фунтов. Это меньше 1 млн фунтов в неделю, о которых писали в СМИ, но больше 650 000, которые сейчас получает самый высокооплачиваемый футболист Карлос Тевес. Таким образом, Руни может отобрать у Тевеса пальму первенства по доходам.