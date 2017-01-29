«Манчестер Юнайтед» готов продать Руни в Китай
Сегодня, 14:35 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
«Манчестер Юнайтед» готов продать своего лучшего бомбардира в истории Уэйна Руни в Китай. Футболист может покинуть Англию уже этой зимой. Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо и руководство клуба дали добро на переход.
Напомним, что трансферное окно в Китае закрывается в конце февраля, поэтому для осуществления перехода есть еще масса времени. Ряд китайских клубов готов предложить Руни долгосрочный контракт с общей зарплатой около 140 млн фунтов. Это меньше 1 млн фунтов в неделю, о которых писали в СМИ, но больше 650 000, которые сейчас получает самый высокооплачиваемый футболист Карлос Тевес. Таким образом, Руни может отобрать у Тевеса пальму первенства по доходам.
Другие материалы по теме:
13:04 Слухи Ярмоленко может перебраться в АПЛ 19
08:59 Слухи «Ювентус» готов заплатить 25 млн евро за Паредеса 9
08:25 Слухи «Арсенал» поспорит с МЮ за Гризманна 31
04:19 Слухи Сеферович летом присоединится к «Бенфике» 0
Вчера
16:25 Слухи Баженов может продолжить карьеру в Казахстане 4
Или войдите через