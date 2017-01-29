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«Арсенал» контактирует с Аллегри

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Арсенал, Ювентус, Аллегри Массимилиано , Венгер Арсен
Сегодня, 14:45 | Источник: express.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может трудоустроиться в «Арсенале». Руководство «канониров» видит в нем замену нынешнему рулевому Арсену Венгеру и ведет переговоры с итальянцем. В то же время никакого конкретного соглашения пока не достигнуто.

Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года. За это время 67-летний специалист три раза выиграл чемпионство и еще по шесть раз брал Кубок и Суперкубок Англии. Контракт француза с «Арсеналом» истекает этим летом и пока не был продлен.

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