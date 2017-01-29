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ПСВ не ведет переговоры с «Зенитом» по Пропперу

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ПСВ, Зенит, Проппер Дэйви
Сегодня, 15:12 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс сообщил, что на данный момент клуб не ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника голландцев Дэйви Проппера.

«Прежде чем вести переговоры с игроком, „Зенит“ должен обсудить условия перехода с нашим клубом. Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов».

«Зенит», по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста 14 млн евро, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее 20 млн. Главный тренер клуба Филипп Коку подчеркивал, что рассчитывает сохранить Проппера в команде.

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