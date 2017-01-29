ПСВ не ведет переговоры с «Зенитом» по Пропперу
Сегодня, 15:12 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс сообщил, что на данный момент клуб не ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника голландцев Дэйви Проппера.
«Прежде чем вести переговоры с игроком, „Зенит“ должен обсудить условия перехода с нашим клубом. Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов».
«Зенит», по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста 14 млн евро, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее 20 млн. Главный тренер клуба Филипп Коку подчеркивал, что рассчитывает сохранить Проппера в команде.
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зато тарасовским сколько радости покомментить голландскую утку - у них любовь к голландскому еще со времен ДеЗеува