Оланаре: «Счастлив вернуться в ЦСКА, это торжественный день!»

Новичок ЦСКА Аарон Оланаре поделился впечатлениями после своего возвращения под знамена московского клуба.

«Я очень рад и счастлив вернуться в ПФК ЦСКА. Для меня это действительно торжественный день!

Я был частью команды до травмы. Затем пришлось уехать, но теперь я вернулся и вновь ощутил себя частью коллектива. Пообщался с ребятами и понял, что меня никто не забыл. Когда прощался с ними, было непросто, но теперь мы снова вместе. Нельзя сказать, что прихожу как новичок, ведь я играл с этими ребятами, всех помню и знаю.

Ганчаренко - очень грамотный и знающий специалист. Мне он запомнился тем, что говорил не много, но всегда по делу, давал инструкции и указания, которые всегда помогали в работе. Я очень благодарен за это. Наверное, мне не будет сложно понимать требования, которые мне будут предъявляться, мы сработаемся.

Я всегда следил за командой, заходил на сайт, смотрел матчи по телевизору. Команда играла неплохо, но в чём-то не везло, недобрали очки. Но если мы все соберёмся и покажем, на что способны, уверен, что сумеем сократить разницу. До „Спартака“ восемь очков, до „Зенита“ три, но мы сделаем всё возможное, чтобы отыграть отставание. Уверен, ПФК ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году».